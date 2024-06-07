Пострадавшими от паводка в Омской области на данный момент признаны свыше 1300 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Омской области Виталия Хоценко. Данная информация была обнародована на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По информации агентства, глава региона сообщил, что всего в области был затоплен 641 жилой дом, общее количество проживавших в них людей превышает 1300 человек. Это число не окончательное, так как паводковая обстановка остается сложной, не все населенные пункты освободились от воды; вероятно, число признанных пострадавшими жителей Омской области будет увеличиваться.

Согласно данным, которые опубликовал Виталий Хоценко в своем ТГ-канале сегодня утром, затопленными оставались 386 домов. Уровень воды в реках Иртыш и Ишим продолжает снижаться.

Потерявшим жилье из-за паводка в Омской области, по словам Хоценко, предложат жилищные сертификаты. Все пострадавшие от подтоплений получат единовременную выплату в 10 тысяч рублей, а в дальнейшем, в зависимости от степени понесенного ущерба, власти выплатят им еще по 50 или 100 тысяч рублей.

Напомним, Усть-Ишимский район Омской области принял на себя основной удар паводка. На территории муниципального образования было подтоплено свыше шестисот жилых домов и более тысячи приусадебных участков, в пункты временного размещения эвакуировали свыше двух тысяч жителей. В районе объявили режим ЧС федерального уровня, власти Омской области с помощью федеральных министерств готовятся оценить нанесенный региону ущерб, как только сойдет вода. В последних числах мая специалисты начали сушить и дезинфицировать дома, которые освободились от воды.

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