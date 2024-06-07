На ПМЭФ рассказали, кто из сибирских губернаторов будет курировать новые направления деятельности МАСС

На XXVII Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) членами Совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» (МАСС) принято решение о расширении числа Координационных советов МАСС, рассказал председатель Исполнительного комитета ассоциации Геннадий Гусельников.

Теперь Исполнительный комитет (ИК) МАСС, помимо уже действующих шестнадцати Координационных советов МАСС, пополнится двумя новыми. Совместно с представителями входящих в ассоциацию регионов и экспертным сообществом ИК сосредоточится также на развитии сибирской промышленности. И ещё одним важнейшим направлением займется Координационный совет по инфраструктуре и улучшению качества жизни населения.

«Таким образом, у нас – у ассоциации и её Исполнительного комитета появляется два очень важных дополнительных направления. Координационный совет МАСС по промышленности готов возглавить губернатор Омской области Виталий Павлович Хоценко. Соответственно, вопросы, связанные с развитием инфраструктуры и улучшением качества жизни населения согласился взять на себя в рамках работы нового Координационного совета МАСС руководитель Кузбасса Илья Владимирович Середюк», – сообщил Геннадий Гусельников.

Ранее «Континент Сибирь» рассказал, как прошёл второй день ПМЭФ на стенде «Большой Сибири».