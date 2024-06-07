На ПМЭФ рассказали, кто из сибирских губернаторов будет курировать новые направления деятельности МАСС

Игорь Черных
 
Геннадий Гусельников. Фото предоставлено МАСС

На XXVII Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) членами Совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» (МАСС) принято решение о расширении числа Координационных советов МАСС, рассказал председатель Исполнительного комитета ассоциации Геннадий Гусельников.

Теперь Исполнительный комитет (ИК) МАСС, помимо уже действующих шестнадцати Координационных советов МАСС, пополнится двумя новыми. Совместно с представителями входящих в ассоциацию регионов и экспертным сообществом ИК сосредоточится также на развитии сибирской промышленности. И ещё одним важнейшим направлением займется Координационный совет по инфраструктуре и улучшению качества жизни населения.

«Таким образом, у нас – у ассоциации и её Исполнительного комитета появляется два очень важных дополнительных направления. Координационный совет МАСС по промышленности готов возглавить губернатор Омской области Виталий Павлович Хоценко. Соответственно, вопросы, связанные с развитием инфраструктуры и улучшением качества жизни населения согласился взять на себя в рамках работы нового Координационного совета МАСС руководитель Кузбасса Илья Владимирович Середюк», – сообщил Геннадий Гусельников.

Ранее «Континент Сибирь» рассказал, как прошёл второй день ПМЭФ на стенде «Большой Сибири».

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