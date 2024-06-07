В трех районах Новосибирска введут новые ограничения движения

Павел Ганьшин
 
В трех районах Новосибирска введут новые ограничения движения
Изображение от rawpixel.com на Freepik

В Новосибирске вводятся новые ограничения движения, информирует пресс-центр городской администрации. На этот раз они затронут сразу три района: Октябрьский, Ленинский и Кировский.

Для начала, с 7 по 13 июня на 2 метра сужается проезжая часть улицы Добролюбова в районе жилого дома № 106: ограничение связано с проведением АО «РЭС» ремонта электрокабеля.

Также с 7 по 17 июня на 3 метра сузится проезжая часть улицы Чехова в районе здания № 84 на ул. Тургенева (№ 78 на ул. Чехова). С той же даты, но уже до 19 июня будет на 5 метров сужена проезжая часть улицы Оборонная в районе здания № 22, а последним, на данный момент, новым ограничением станет закрытие проезжей части улицы Бурденко в районе жилых домов № 9, а также 19-21 с 7 по 21 июня. Все вышеперечисленное произойдет из-за проведения работ на городских теплосетях.

Ранее мы рассказывали, что в новосибирском зоопарке пройдет экологический фестиваль.

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