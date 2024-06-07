Кинотеатры под открытым небом будут работать летом в Нарымском сквере и парке «Арена» в Новосибирске. Кроме кинопросмотров фестивали «Кино на траве» будут включать концерты, квизы и танцы.

В Новосибирске начинаются традиционные летние фестивали «Кино на траве». Каждую пятницу (кроме 28 июня) они будут проводиться в Нарымском сквере вплоть до сентября. Кроме того, в этом году впервые несколько фестивалей проведут в новом парке «Арена». Здесь любителей кино и отдыха на свежем воздухе ждут 29 июня, 5 и 12 июля, — сообщается в группе «Кино на траве» в социальной сети «ВКонтакте».

Стартует «Кино на траве» 15 июня в Нарымском сквере. Программа кроме кино включает мастер-классы по танцам и жонглированию, работу спортивных зон, фудкорта и маркета товаров ручной работы от новосибирских мастеров, квиз. Вечером в 20:30 ожидается первый кинопоказ под открытым небом — он будет состоять из подборки короткометражек российских режиссёров. Более подробное расписание фестивального дня можно увидеть на сайте мэрии Новосибирска.

Фестиваль молодого искусства «Кино на траве» проводится в Новосибирске ежегодно с 2016 года командой молодёжного центра «Содружество». Для всех гостей фестиваля — вход свободный. Для посещения кинотеатра под открытым небом организаторы рекомендуют брать с собой пледы.

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