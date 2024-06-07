ПМЭФ-2024: Росатом включается в повышение электромобильности Новосибирской области

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в рамках деловой программы объединённого стенда регионов Сибири топливная компания Росатома «ТВЭЛ» и правительство Новосибирской области заключили соглашение о развитии электромобильности на территории региона. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «НЗХК».

Документ подписали президент АО «ТВЭЛ» Наталья Никипелова и губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Напомним, что актив топливного дивизиона Росатома на территории региона — Новосибирский завод химконцентратов (ПАО «НЗХК») — не только одно из крупнейших в мире предприятий по производству ядерного топлива, но и одно из ведущих российских производителей литиевой продукции. При этом литий-ионная батарея является одним их важнейших компонентов электромобиля.

В рамках работы по выполнению достигнутых договоренностей планируется реализовать проекты по созданию электрозарядных хабов «быстрой зарядки» электромобилей в Новосибирской области в 2024-2025 годах, а также по развитию розничной сети электрозарядных станций совместно с региональными операторами.

«Развитие электротранспорта — это национальная задача, реализация которой станет естественным драйвером укрепления технологического суверенитета страны в области автомобильной промышленности. Росатом способствует формированию в стране целой новой отрасли электродвижения, где предприятия Госкорпорации будут также строить электрозарядные станции и обеспечивать их электроэнергией», — сказала Наталья Никипелова.

«Подписанное соглашение — это важный шаг в развитии экологичного электротранспорта в регионе. Особенное значение эта работа, которую мы будем вести совместно с нашим партнёром — топливным дивизионом Росатома, имеет для Новосибирска, города с большим количеством автомобильного транспорта. Популяризация электротранспорта, развитие электромобильности в конечном итоге будут способствовать улучшению экологической ситуации в областном центре», — подчеркнул Андрей Травников.

Ранее «Континент Сибирь» рассказал, как прошёл второй день (6 июня 2024 года) ПМЭФ на стенде «Большой Сибири».