В рамках Петербуржского международного экономического форума (ПМЭФ) были обнародованы результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации за 2024 год. Новосибирская область по-прежнему занимает в нем 13 строчку.

По словам главы министерства Льва Решетникова, системная работа региона позволила с 57 места в 2015 году переместиться на 13 место в 2021 и сохранить свою позицию до 2024 года. Комментарии Льва Решетникова приводит пресс-служба минэкономразвития Новосибирской области. Министр также напомнил, что для улучшения инвестиционного климата в Новосибирской области реализуется «дорожная карта», включающая в себя более 140 мероприятий; также в области внедрены все элементы Регионального инвестиционного стандарта, а на инвестиционную карту России нанесены более 720 перспективных инвестиционных площадок.

Что же касается других сибирских регионов, 13 место топа с Новосибирской областью делит Кузбасс, более не одного субъекта Сибирского федерального округа в списке нет. Годом ранее Кемеровская область находилась на две позиции ниже, занимая 15 строчку топа, вместе с Новосибирской областью (13 место) оставаясь единственными представителями СФО в верхней части рейтинга.

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации рассчитывается Агентством стратегических инициатив по 70 показателям в 4 направлениях: регулярная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, поддержка малого и среднего предпринимательства.

Ранее мы рассказывали, что активность новосибирских работодателей в мае выросла на четверть.