Мирра Андреева завершила выступление на Roland-Garros-2024, где заработала 690 тысяч евро призовых

Российская теннисистка Мирра Андреева, после сенсационной победы над второй ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси, не смогла продолжить поход за главным призом Открытого чемпионата Франции (Roland-Garros), уступив в полуфинале итальянке Ясмин Паолини, сообщает официальный сайт турнира.

Полуфинальный матч Мирры Андреевой на Открытом чемпионате Франции-2024 оказался не упорным и достаточно скоротечным. Итог игры, продолжавшейся 1 час 14 минут, 3:6, 1:6. Основной причиной такого результата юная сибирячка назвала свои собственные ошибки. Справедливости ради, надо отметить, что соперница вполне была по силам: чуть больше месяца назад на турнире в Мадриде Мирра обыграла итальянку в двух сетах.

Выход в полуфинал турнира позволил уроженке Красноярска, ныне живущей и тренирующейся во французских Каннах, заработать 650 тысяч евро призовых. Плюс 40 тысяч евро за выход в четвертьфинал в парном разряде. Победительница турнира в одиночном разряде получит в этом году 2,4 млн евро.

Ранее «Континент Сибирь» рассказал, как юная теннисистка из Красноярска, выступила на открытом чемпионате Австралии.