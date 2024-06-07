В новосибирском зоопарке пройдет экологический фестиваль

Павел Ганьшин
 
В новосибирском зоопарке пройдет экологический фестиваль
Фото из архива "Континента Сибирь"

В грядущие выходные в новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило пройдет фестиваль «Экомир», сообщает пресс-центр городской администрации. Мероприятие будет включать в себя развлекательные активности, мастер-классы и концерт.

Сдать нормативы ГТО и присоединиться к эковолонтерам в рамках фестиваля «Экомир» можно будет в субботу, 8 июня. Гостям фестиваля должны предоставить возможность познакомиться с экотранспортом и «Экологическим календарем», поучаствовать в мастер-классах, викторинах c интерактивной анимацией и подарками. Желающие смогут сдать нормативы ГТО, послушать концерт и испытать удачу в розыгрыше призов, а собравших QR-коды на эколокациях, по словам организаторов, ждет профессиональная семейная фотография.

Инициатором фестиваля выступил департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства новосибирской мэрии при поддержке городского управления молодежной политики и регионального минприроды.

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