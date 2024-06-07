Экс-зампреда правительства Омской области отправили в СИЗО

Басманный районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 4 августа 2024 года в отношении экс-заместителя председателя правительства, бывшего министра труда и социального развития Омской области Владимира Куприянова.

Как сообщает пресс-центр судов общей юрисдикции города Москвы, чиновнику инкриминируют п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

«По версии следствия, Куприянов занимая должность заместителя председателя правительства, министра труда и социального развития Омской области получил взятку в виде денег, а также имущества, незаконного оказания услуг имущественного характера за общее покровительство и попустительство по службе ранее знакомого ему лица», — говорится в сообщении.

Напомним, что помимо Владимира Куприянова сотрудники правоохранительных органов задержали влиятельного депутата регионального парламента, совладельца ООО «Старгород», «Омских кабельных сетей» Дмитрия Павлова и вице-спикера омского горсовета Дмитрия Саханя, о чем стало известно вчера, 6 июня. Однако уточнялось, что уголовные дела, в связи с которыми произошли задержания депутатов и экс-министра, не связаны между собой.

По данным «Коммерческих вестей», был задержан также известный омский предприниматель, застройщик Вячеслав Авдошин. Согласно информации Rusprofile, Вячеслав Авдошин является учредителем ООО «Проектерра», ООО «Маяк», ООО «Эс-Н», ООО «ОСС».

Владимир Куприянов занимал пост министра труда с 30 октября 2015 года, а также был зампредом правительства региона. В мае 2024-го глава Омской области Виталий Хоценко отправил чиновника в отставку, а преемником на посту министра стала Ирина Варнавская.

Ранее мы писали о том, что директор кемеровской электротранспортной компании, в прошлом занимавший пост вице-мэра города, задержан по делу о ДТП с трамваями.