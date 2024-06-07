Кемеровчанам запретят движение по проезжей части у ТРЦ «Лапландия»

В Кемерове с 21:00 7 июня до 6:00 10 июня будет закрыто движение по проспекту Октябрьскому в районе ТРЦ «Лапландия». Об этом сообщили в пресс-центре городской администрации.

«При движении от ул. Центральный проезд будут выставлены предварительные знаки, предупреждающие о невозможности дальнейшего движения. Также нельзя будет повернуть направо с ул. Терешковой, а при движении от ул. Волгоградской проехать в прямом направлении. Объезд возможно осуществить по пр. Ленина и пр. Притомскому», — говорится в сообщении.

Уточняется,что ограничения связаны с капитальным ремонтом теплосетей. Также изменятся маршруты движения пассажирского транспорта, с новыми маршрутами можно ознакомиться по ссылке.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что директор кемеровской электротранспортной компании задержан по делу о ДТП с трамваями.