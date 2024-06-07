В Новосибирске вновь установлены факты незаконной торговли на пл. Калинина в Заельцовском районе. Правонарушителей привлекли к ответственности, им грозит штраф.

Специалисты отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей мэрии Новосибирска вместе с сотрудниками отдела полиции № 3 «Заельцовский» провели 7 июня рейд по выявлению фактов несанкционированной торговли в Заельцовском районе, — информация об этом опубликована на официальном сайте городской администрации.

В результате рейда на четырех незаконно торгующих на площади Калинина граждан были составлены протоколы об административном правонарушении за торговлю в неустановленных местах. У одного торговца изъяли товар.

Правонарушителям грозит административный штраф в размере от 1500 до 3000 рублей, при повторном совершении административного правонарушения — от 4000 до 5000 рублей.

Напомним, в конце мая 2024 года сотрудники Главного Управления ФССП России по Новосибирской области опечатали заведения общепита в Хилокском микрорайоне, которые по решению суда были запрещены к эксплуатации, а в апреле этого же года по решению прокуратуры в микрорайоне ликвидировали ярмарки.