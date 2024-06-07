Служба исследований платформы онлайн-рекрутинга hh.ru проанализировала, как изменилась активность работодателей в Новосибирской области в мае 2024 по сравнению с предыдущим годом, и на каких специалистов заметнее всего вырос спрос.

По итогам мая активность работодателей в Новосибирской области выросла на 24,3% относительно того же месяца годом ранее. Для сравнения, в целом по стране работодатели открыли на 24,8% больше вакансий (в мае 2024 относительно мая 2023), а в целом по Сибирскому федеральному округу — на 23,2%.

Самый высокий рост спроса на персонал среди регионов Сибири зафиксирован в Красноярском крае (+31,1% вакансий), а наиболее низкие показатели — в Иркутской области (+17,6%) и Омской области (+19,5%).

Топ пять наиболее востребованных специалистов в Новосибирской области в который раз возглавили представители сферы «Рабочий персонал»: для них в мае было открыто 21% от всех вакансий в регионе. Далее идут специалисты из направлений «Продажи, обслуживание клиентов» (20%), «Производство, сервисное обслуживание» (16%), «Строительство, недвижимость» (15%) и «Транспорт, логистика, перевозки» (13%).

При этом, если оценивать, на каких специалистов наиболее заметно вырос спрос по сравнению с прошлым годом, то здесь лидеры – представители профессиональных сфер «Розничная торговля» (объем вакансий для них увеличился на 45,5%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (+43,3%) и «Рабочий персонал» (+31%).

Ранее мы рассказывали, что пятая часть новосибирских компаний готова принять на работу сотрудников, уволенных «по статье».