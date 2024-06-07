Оператор мобильной связи Tele2 проанализировал туристическую активность новосибирских клиентов на Байкале. В 2023 году и начале 2024-го самым востребованным у новосибирцев направлением оказалось южное побережье озера, где находятся города Байкальск, Слюдянка и поселок Култук.

Чаще всего новосибирские туристы ездят на Байкал летом. В июне-августе на побережье знаменитого озера примерно в три раза больше туристов из Новосибирской области, чем в декабре-марте. Однако популярность зимнего Байкала растет. С декабря 2023-го по март 2024-го турпоток из Новосибирска вырос на 12% в сравнении с предыдущим холодным сезоном.

В прошлом году и первом квартале 2024-го наибольшее количество туристов из Новосибирской области принял южный Байкал. Причем это направление оказалось самым популярным и в теплые, и в холодные месяцы. Помимо отдыха на самом озере, южное побережье привлекает любителей походов. Здесь начинается экологическая тропа с восхождением на пик Черского: туристы наблюдают живописные виды, преодолевая крутые подъемы и серпантины. Зимой на южный Байкал приезжают поклонники зимних видов спорта: рядом с городом Байкальск находится один из самых популярных горнолыжных курортов Иркутской области – «Гора Соболиная».

На втором месте по популярности – западный берег Байкала, где находится знаменитый остров Ольхон. Путешественникам предлагают разнообразные туры, где можно отдохнуть на песчаных пляжах, полюбоваться видами на Байкал с многочисленных мысов, посетить бурятскую деревню. Поселок Большое Голоустное на западном побережье Байкала особенно привлекателен зимой: здесь можно увидеть знаменитый лед с пузырьками. В поселке Листвянка туристов ждет масса развлечений: от музеев и походов до дайвинга и катания на хивусах.

Тройку популярных у новосибирцев байкальских мест замыкают расположенные на восточном берегу села Гремячинск, Горячинск и Турка. Из-за большого количества солнечных дней эти места привлекают любителей пляжного отдыха. Также здесь находятся термальные источники и теплые озера.

Благодаря тому, что на всех маршрутах обеспечено стабильное покрытие мобильного интернета, туристы могут оставаться на связи и делиться впечатлениями. В 2023 году новосибирские клиенты оператора больше всего звонили в Слюдянке: в этом городе зафиксирован самый высокий голосовой трафик на одного туриста. При этом по потреблению интернета лидирует поселок Хужир на Ольхоне: там новосибирцы тратили наибольшее количество гигабайтов.