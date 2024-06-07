Более полутора тысяч новокузнецких домов остались без электричества

В Куйбышевском районе Новокузнецка 50 многоквартирных домов и 1560 частных домовладений остаются без электричества в результате ураганного ветра и ливневых дождей, прошедших накануне. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Сергей Кузнецов.

«Аварийные бригады, спасатели, дорожные службы работают в усиленном режиме. В ремонте задействовано 11 единиц техники. «Россети» привлекают дополнительно 5 бригад из соседних городов для устранения последствий урагана. Повреждены линии электропередач по высокой стороне (ЛЭП)», — говорится в сообщении.

По данным Западно-Сибирского УГМС на 7 июня, разгул стихии не торопится утихать: так в Новосибирской, Кемеровской областях, а также на территории Алтайского края местами ожидаются сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы, крупный град и шквалистое усиление ветра.

Возможность обрыва линий связи и электропередач, падения деревьев и слабо закреплённых конструкций, срыва кровель со зданий и сооружений, нарушения работы транспорта, дорожных и коммунальных служб, увеличения количества ДТП для сибирских регионах остается актуальной.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что новосибирские автосервисы похитили электричества на 4,5 млн рублей.