11 июня 2024 года на площадке новосибирского бара-террасы «10Ten» состоится бизнес-завтрак, посвященный теме «Новые возможности в продуктовом ритейле». Мероприятие будет полезным для тех, кто хочет запустить бизнес в сфере ритейла, инвесторов и собственников помещений под аренду. Организатором выступает торговая сеть «Пятерочка».

Эксперты «Пятёрочки Франчайзинг» расскажут предпринимателям о том, как можно открыть собственный магазин по франшизе в любом городе Западной Сибири и получать прибыль даже без опыта в этой сфере.

Гости бизнес-завтрака узнают:

Какие есть перспективы в продуктовом ритейле и почему это один из самых стабильных сегментов на рынке

Как устроена финансовая модель франшизы «Пятёрочки»: первоначальные инвестиции, срок окупаемости, средняя прибыль

В чем особенности модели обратного франчайзинга

Насколько франчайзер вовлечен в бизнес-процессы и как помогает партнеру при запуске магазина и в дальнейшей работе

Также участники смогут задать экспертам вопросы о ритейле и франчайзинге.

Мероприятие пройдет с 10.00 до 14.00 в баре-террасе «10Ten» по адресу: Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 31. Участие бесплатное, по предварительной регистрации.

Сеть франчайзинговых точек «Пятёрочки» насчитывает более 360 магазинов в 36 регионах России. Компания активно расширяет сеть и привлекает новых партнеров.«Пятёрочка» вошла в ТОП-50 самых востребованных франшиз по итогам 2023 года по версии РБК, а также заняла первое место в рейтинге 98 российских франшиз от компании EMTG.

ОО «Агроторг»

https://franch.5ka.ru/

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