По факту ДТП с участием трамваев, которое произошло в Кемерове вчера, 6 мая, следственными органами задержаны директор и мастер АО «Кемеровская электротранспортная компания». Им инкриминируют ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека).

«По версии следствия, 6 июня 2024 года фигуранты допустили выход в рейс неисправного трамвая, столкнувшегося с другим транспортным средством, следовавшим в попутном направлении по аналогичном маршруту по шоссе Логовому областного центра. В результате аварии пострадали водитель трамвая и более 100 пассажиров — один мужчина скончался, остальным оказывается необходимая медицинская помощь. Степень тяжести причиненного вреда их здоровью устанавливается», — говорится в сообщении пресс-службы Следственного Управления СК России по Кемеровской области.

В настоящее время следователем СК России с участием подозреваемых проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Напомним, что сообщение об аварии поступило около 7:30 по местному времени 6 июня. Предварительно, причиной аварии стало то, что на крутом спуске один из трамваев не затормозил, а, напротив, продолжил двигаться с возрастающей скоростью (в этот момент из салона на ходу даже выпали несколько пассажиров), а после врезался в другой транспорт, стоявший на остановке.

Ранее мы писали о том, что в результате этого происшествия также было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».