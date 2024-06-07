Глава городской администрации Максим Кудрявцев сменил управделами мэрии.

Новым начальником управления делами мэрии Новосибирска стал Дмитрий Юданов. До мая этот пост занимал Сергей Тужилкин.

Управление осуществляет от имени мэрии функции главного распорядителя бюджетных средств, главного администратора доходов и получателя средств бюджета города. Подразделение также является учредителем муниципального казенного учреждения «Хозяйственное управление».

Дмитрий Юданов родился в 1985 году, был заместителем главы Кировского района по организационной работе. В последнее время работал в правительстве Новосибирской области заместителем министра юстиции, начальником управления законопроектных работ и ведения регистра. Имя Дмитрия Анатольевича Юданова можно найти на сайте «Единой России» в разделе «Лица партии», там же фигурирует и Анатолий Юданов — член Генерального совета ЕР, член президиума новосибирского политсовета ЕР, главврач новосибирской областной клинической больницы, депутат Заксобрания Новосибирской области.

Новый глава Новосибирска Максим Кудрявцев вступил в должность 26 апреля 2024 года. Первым из ближайших соратников предыдущего мэра-коммуниста городскую власть покинул «политический» и «цифровой» заместитель главы муниципалитета Артем Скатов. Его сменил Евгений Попантонопуло.

На место вице-мэра Геннадия Захарова пришел Максим Останин.

С 15 июня перестанет быть вице-мэром и начальником департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова.

Также команду нового мэра Максима Кудрявцева покинули начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска Дмитрий Перязев, глава департамента земельных отношений Георгий Жигульский, глава Центрального округа Новосибирска Сергей Канунников, руководитель департамента организационно-контрольной работы Сергей Кудрявцев, начальник департамента связи и информатизации мэрии Новосибирска Александр Горнштейн, начальник правового департамента Маргарита Маслова, начальник управления по организационному обеспечению деятельности главы города Анна Миронова, пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов, директор муниципального учреждения «Горзеленхоз» Наталья Цветкова.

Руководитель департамента потребрынка Виталий Витухин собирался доработать до 5 июня, но его задержали раньше.