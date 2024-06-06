Управлением МВД России по городу Кемерово после ДТП с участием трамваев на Логовом шоссе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Напомним, предварительно, причиной аварии, стало то, что на крутом спуске один из трамваев не затормозил, а, напротив, продолжил двигаться с возрастающей скоростью (в этот момент из салона на ходу даже выпали несколько пассажиров), а после врезался в другой транспорт, стоявший на остановке. В результате столкновения трамваев травмы получили более 90 человек, среди них семеро несовершеннолетних, один человек скончался.

По факту происшествия следственными органами было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч. 2 ст. 238 УК РФ).

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