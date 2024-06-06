В Омске объявлено штормовое предупреждение

Как сообщили в ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», до конца дня 6 июня местами по Омской области ожидаются опасные явления: сильный ливень, очень сильный дождь, крупный град, очень сильный ветер порывами 25 м/с и более, гроза.

В пресс-центре администрации города Омска напоминают, что в связи с неблагоприятными погодными явлениями возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня, обусловленных увеличением техногенных пожаров в частном жилом секторе, авариями на коммунальных и энергетических системах жизнеобеспечения, повреждением или обрывом линий связи и электропередач, а также нарушением транспортного движения, ухудшением условий при проведении аварийно-восстановительных работ.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и аварий, вызванных погодными условиями, жителям Омска следует оперативно информировать об этом дежурную смену ГУ МЧС России по Омской области.

Ранее мы писали о том, что ночные заморозки в сибирских регионах сохранятся в ближайшие дни.