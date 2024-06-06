Как Анатолий Серышев и Дмитрий Патрушев открывали «Большую Сибирь» на ПМЭФ?

6 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) официально и торжественно открыли коллективную экспозицию «Большая Сибирь». Кто принял участие в мероприятии и о чём говорили на церемонии ─ в материале «Континента Сибирь».

Старт работе объединённого стенда регионов Сибири дали полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Анатолий Серышев, заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Патрушев и другие официальные лица.

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Анатолий Серышев отметил, что работа на форуме в таком коллективном формате стала доброй традицией для сибирских регионов. «Мы живем во времена значительных перемен, когда происходит смена экономической модели, царившей в мире долгие годы. Сибирь обладает большим экономическим, научным и человеческим потенциалом, и конечно, принимает активное участие в этих процессах», — сказал он.

Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Патрушев в своём обращении к участникам мероприятия подчеркнул, что каждый регион Сибири уникален по-своему, а их взаимодействие — пример истинного партнерства. «В основе такой общности, конечно же, люди: сильные, решительные и энергичные. Именно они своим трудом ежегодно достигают качественных результатов в разных сферах», — отдал должное успехам сибиряков вице-премьер.

Также Дмитрий Патрушев выразил мнение, что росту достижений субъектов СФО способствует многолетняя командная работа Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» (МАСС), которая представляет интересы Сибири на федеральном уровне.

С завершающим словом перед собравшимися выступил председатель исполнительного комитета межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Геннадий Гусельников. Он передал поздравления с 5-летним юбилеем Большой Сибири на Петербургском экономическом форуме от председателя совета ассоциации, министра энергетики России Сергея Цивилёва, который по объективным обстоятельствам не смог лично присутствовать на церемонии открытия коллективной экспозиции сибирских регионов на ПМЭФ-2024.

На открытии коллективной экспозиции «Большая Сибирь» присутствовали высшие должностные лица регионов СФО. После торжественной церемонии все представители регионов Сибири под руководством полномочного представителя президента России в СФО Анатолия Серышева обсудили перспективы взаимодействия и работу в рамках предстоящего Красноярского экономического форума (КЭФ).