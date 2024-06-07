Как адаптировать бизнес к новым условиям ВЭД?

Какие запросы у новосибирских предпринимателей в ВЭД? Представители регионального бизнеса получили консалтинговую поддержку и узнали о планах по открытию целого Центра по ведению внешнеэкономической деятельности в Новосибирске в рамках конференции «ВЭД 4.0: новые реалии ведения бизнеса» Банка «Санкт-Петербург».

29 мая в Новосибирске состоялась конференция для экспортеров и импортеров «ВЭД 4.0: новые реалии ведения бизнеса». Мероприятие было организовано Центром ВЭД 360 Банка «Санкт-Петербург». По данным организаторов, в конференции приняло участие около 100 предпринимателей из Сибири, Дальнего Востока и Урала. Все участники конференции смогли ознакомиться с актуальными решениями для ведения ВЭД: банк уверен, что консалтинг – важная часть комплексного подхода к ВЭД. Именно поэтому банк всегда на связи с клиентами, ведущими внешнеторговую деятельность, и стремится вовремя информировать обо всех нововведениях и трендах международной торговли.

1 of 3

«Какое-то время назад мы заложили традицию обсуждать вопросы ВЭД, новые тренды в ней и т.д. Мы уверены, что самое главное сейчас для сибирского бизнеса – находиться на постоянной связи с банком и совместно искать решения. Наша открытость и честность по отношению к клиенту и к его бизнесу, своевременное донесение экспертной информации, консалтинг на всех этапах ведения ВЭД – настоящее конкурентное преимущество БСПБ, которое показывает хороший эффект и в текущих сложных экономических условиях», — рассказал во время приветственного слова директор филиала «Невский» Банка «Санкт-Петербург» в Новосибирске Павел Лосев.

И.о. директора департамента внешнеторговых операций Банка «Санкт-Петербург» Дарья Савельева пояснила «Континенту Сибирь», что конференция проводится в Новосибирске в третий раз.

«Мы давно выделили ВЭД как одно из ключевых направлений в стратегии банка. Сегодня ВЭД от Банка «Санкт-Петербург» – это комплексный подход в формате 360, который включает экспертизу контракта, структурирование сложных сделок, помощь и консультации в сфере таможенного оформления, логистики, юриспруденции, налогообложения, выгодные инструменты для защиты бизнеса от валютных рисков при помощи хеджирования и пр. Все вопросы решаются в формате «единого окна», эксперты ВЭД от БСПБ всегда на связи по телефону, в чате мобильного приложения и через интернет-банк», — отметила Дарья Савельева.

Концепцию ВЭД в формате 360 Банк воплотил в Центре ВЭД 360 – это первый в России международный центр делового консультирования, поддержки и комплексного обслуживания экспортеров и импортеров. Первый такой Центр был открыт в Санкт-Петербурге в 2021 году, здесь представлены уникальные сервисы, технологии по ВЭД.

Дарья Савельева рассказала «Континенту Сибирь», что банк планирует открыть Центр ВЭД 360 в Новосибирске. Это значит, что вскоре сибирский бизнес сможет получить полный комплекс услуг по ВЭД, высокую экспертизу и индивидуальный подход в режиме «одного окна».

Пока банк подбирает площадку для Центра ВЭД, услуги по сопровождению внешнеэкономической деятельности ВЭД от БСПБ можно получить дистанционно на сайте ВЭД 360 (https://ved-360.ru/) или непосредственно в Новосибирском филиале Банка. Как отметил директор филиала, каждый второй корпоративный клиент банка так или иначе задействован в ВЭД. Среди запросов региональной бизнес-аудитории Павел Лосев выделяет вопросы по логистике, валютному контролю, проверке контрагентов, поиску новых партнеров.

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Для бизнеса — 8 800 500 0049

https://www.bspb.ru

18+ Реклама