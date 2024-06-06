«Фуд-Мастер-Фабрика» повысит производительность в рамках нацпроекта

Новосибирский производитель кулинарных изделий «Фуд-Мастер-Фабрика» стал участником нацпроекта «Производительность труда». Реорганизация процессов для повышения производительности труда позволит снизить затраты и привлечь новых партнёров.

Фабрика-кухня «Фуд-Мастер-Фабрика» выпускает замороженные и охлажденные полуфабрикаты и готовые кулинарные изделия. Стратегические партнеры фабрики-кухни – сеть фермерских кафе «Вилка Ложка» и сервис доставки продуктов «Самокат».

Благодаря национальному проекту «Производительность труда» компания «Фуд-Мастер-Фабрика» будет повышать эффективность работы, последовательно находить резервы для снижения себестоимости и оптимизации процессов. Также участие в проекте поможет привлечь новых клиентов и партнеров и предоставить новосибирским предприятиям HoReCa выгодные условия партнёрства: цена продукции снизится, значит, и цена блюд для гостей заведений общепита и служб доставки останется доступной.

Задача команды «Фуд-Мастер-Фабрики» – вместе с экспертами регионального центра компетенций Корпорации развития Новосибирской области максимально технологично организовать все процессы: от производственных до управленческих, чтобы сделать сотрудничество выгодным и для фабрики-кухни, и для компаний-партнёров, и для посетителей заведений общепита.

Участие в национальном проекте и последующий рост производительности «Фуд-Мастер-Фабрики» должен позволить сохранить качество и стоимость готовых блюд ручного приготовления для компаний сферы общепита в Новосибирской области и поддерживать единые стандарты качества заведений как в РФ, так и в ближнем зарубежье.

Напомним, что «Фуд-Мастер» в 2024 году намерен открыть 22 фермерских кафе «Вилка Ложка» в действующих регионах присутствия и новых городах, таких как Саратов, Пермь, Волгоград, Нижний Новгород, Иркутск, Омск, Губкинский, Салехард. С участием в проекте «Фуд-Мастер-Фабрика» получает возможность аккредитации для работы во всей франчайзинговой сети «Вилка Ложка», которая планирует нарастить число точек до 120 в течение ближайших пяти лет.

По данным Rusprofile, учредителем ООО «Фуд-Мастер-Фабрика» являются ООО «ЦК» (87,5%), основным владельцем которого является банкир, основной акционер Экспобанка Игорь Ким, и руководитель управляющей компании «Фуд-Мастер» Илья Серов (12,5%).

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