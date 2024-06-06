Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего вице-губернатора региона, экс-министра труда и соцразвития Омской области Владимира Куприянова, а также влиятельного депутата регионального парламента, совладельца ООО «Старгород», «Омских кабельных сетей» Дмитрия Павлова и вице-спикера омского горсовета Дмитрия Саханя.



О задержании Владимира Куприянова, Дмитрия Павлова, Дмитрия Саханя стало известно 6 июня. «Да, действительно, такие задержания были. Работали следователи центрального аппарата из Москвы», — сообщил источник РИА «Новости», уточнив, что, по предварительной информации, уголовные дела, в связи с которыми произошли задержания депутатов и экс-министра, не связаны между собой.

По данным «Коммерческих вестей», задержан также известный омский предприниматель, застройщик Вячеслав Авдошин. По информации Rusprofile, Вячеслав Авдошин является учредителем ООО «Проектерра», ООО «Маяк», ООО «Эс-Н», ООО «ОСС». Пока информация о его задержании официально не подтверждена.

Напомним, что Владимир Куприянов занимал пост министра труда с 30 октября 2015 года, а также был вице-губернатором региона. В мае 2024-го глава Омской области Виталий Хоценко отправил чиновника в отставку, а преемником на посту министра стала Ирина Варнавская.

В свою очередь Дмитрий Павлов по итогам 2021 года был самым богатым депутатом Заксобрания Омской области. Он задекларировал 157 миллионов 897 тысяч рублей дохода. Дмитрий Павлов в том числе является совладельцем крупного регионального оператора широкополосного доступа к сети Интернет и цифрового телевидения региона ─ «Омских кабельных сетей». По данным Rusprofile, выручка «Омских кабельных сетей» в 2023 году составила 773 млн рублей, прибыль — 185 млн рублей.

В 2019 году в партнерстве с крупным омским предпринимателем Виктором Шкуренко Дмитрий Павлов участвовал в конкурсе по установке комфортных остановок. Однако компания «Торгово-остановочные комплексы», учрежденная этими бизнесменами, в тендере уступила организации Виталия Ольшанского, крупного омского предпринимателя, учредителя ГК «БАРС». Виктор Шкуренко и Дмитрий Павлов подавали жалобу в УФАС, но не смогли оспорить итоги конкурса.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что суд избрал меру пресечения экс-главе департамента мэрии Новосибирска Виталию Витухину.