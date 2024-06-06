S7 Group совместно с Федеральной пассажирской компанией (ФПК) будут реализовывать проекты по повышению доступности качественных транспортных услуг, сообщает пресс-служба перевозчика. Соответствующее соглашение о взаимодействии было подписано между компаниями в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В рамках соглашения компании договорились развивать пассажирский сервис за счёт обмена опытом, а также взаимной интеграции информационных систем: в случае возникновения сбойной ситуации у одной из компаний вторая окажет ей содействие для минимизации негативных последствий для пассажиров – например, в случае неблагоприятных метеоусловий в аэропорту назначения.

Кроме того, при планировании длительного путешествия пассажир S7 сможет приобрести на сайте авиакомпании билет не только на самолёт, но и на поезд — что позволит, к примеру, долететь до крупного города, а до более мелкой точки назначения добраться на поезде. Такая возможность в перспективе позволит способствовать расширению маршрутной сети компаний – участниц соглашения.

Дополнительно к этому компании договорились об обмене практиками в части подготовки и развития персонала.

Ранее мы сообщали, что на ПМЭФ было подписано соглашение о строительстве аэропорта Омск-Федоровка.