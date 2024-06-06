Центральный районный суд города Новосибирска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 31 июля 2024 года в отношении экс-начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Виталия Витухина. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Напомним, что на Виталия Витухина было возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий. По данным прокуратуры, сотрудник муниципалитета принял ряд решений, согласно которым аффилированным юридическим лицам отчуждено расположенное на территории кладбища «Заельцовское» муниципальное имущество (земельные участки, здания и помещения), в результате чего из состава муниципальной казны выбыло имущество стоимостью более 50 млн рублей.

Ранее мы писали о том, что Заельцовский районный суд города Новосибирска избрал меру пресечения в отношении генерального директора Корпорации развития Новосибирской области Александра Зырянова, а также троих фигурантов дела о взяточничестве.