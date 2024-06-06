Подписано соглашение о строительстве аэропорта Омск-Федоровка

Губернатор Омской области Виталий Хоценко в ходе Петербургского международного экономического форума подписал с компанией «Аэропорты регионов» концессионное соглашение по строительству нового аэропорта Омск-Федоровка. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.

«Строительство нового аэропорта в Омске омичи ждут уже не один десяток лет. И это для нас действительно знаковое событие. Планируется, что новая воздушная гавань сможет обслуживать более 3,5 млн пассажиров в год. Это почти в два раза больше, чем пассажиропоток действующего аэропорта», — сказал губернатор.

Аэрокомплекс Омск-Федоровка включен в региональную стратегию социально-экономического развития до 2030 года. Объект станет частью трансконтинентального коридора, включающего, помимо пассажирских перелетов, транспортировку грузов между Азией и Европой.

В этом году начнется проектирование. А к концу 2028 года Омск получит современный аэропорт со взлетно-посадочной полосой 3200 м, которая сможет принимать все типы современных средне- и дальнемагистральных самолетов.

Напомним, что стоимость строительства аэропорта Омск-Федоровка оценивается в сумму более 40 млрд рублей, концессионер обязуется выполнить все работы за свои средства, а федеральный и региональный бюджеты в течение пяти лет должны будут компенсировать ему около 40% затрат в виде субсидий.