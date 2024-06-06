Громкие аресты бьют по рейтингу сибирских губернаторов

Главы Новосибирской, Омской областей и Алтайского края теряют позиции в рейтинге АПЭК.

«Агентство политических и экономических коммуникаций» (АПЭК) обновило рейтинг руководителей субъектов РФ. Раньше из сибирских губернаторов в топ по влиятельности эксперты агентства помещали только Сергея Цивилева (Кузбасс), который в мае перешел в федеральное правительство на пост министра энергетики. Теперь на лидерские позиции АПЭК ставит губернатора Красноярского края Михаила Котюкова.

Наряду с Котюковым прежде средние позиции были у глав Новосибирской области и Омской области — Андрея Травникова и Виталия Хоценко. Еще в прошлом месяце они переместились из «середнячков» в ранг более слабых глав, в новом исследовании продолжают «проседать».

Эксперты АПЭК фиксируют также небольшое снижение в рейтинге руководителя Алтайского края Виктора Томенко. Как и в случае с Андреем Травниковым, авторы доклада напоминают об антикоррупционной кампании в регионах и приводят в пример только некоторые из резонансных арестов последних месяцев. Стоит отметить, что в Омской области также произошла череда задержаний. «На фоне ареста руководителя «Пятой концессионной компании «Просвещение», проводившей строительство школ в Новосибирске, ослабевают позиции губернатора Новосибирской области Андрея Травникова (с 56-го на 59-е место). После ареста впоследствии отправленного в отставку вице-премьера Алтайского края Ивана Кибардина несколько ослабевают позиции губернатора региона Виктора Томенко (с 66-го на 67-е место)», — следует из доклада агентства.

Таким образом, все губернаторы СФО, кроме руководителя Красноярского края, находятся в нижней зоне рейтинга влияния глав российских регионов.