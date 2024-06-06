Соискателей, уволенных по статье 81 Трудового кодекса с «плохой» формулировкой, готов рассматривать каждый третий новосибирский работодатель, но безусловно предоставить им шанс согласны лишь около 20% организаций: таковы результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob, проведенного среди менеджеров по персоналу компаний из Новосибирска.

По данным опроса, 47% работодателей из Новосибирска никогда не принимают на работу соискателей, уволенных с предыдущей работы по инициативе работодателя по статье 81 ТК РФ с такими основаниями как несоответствие занимаемой должности, неоднократное неисполнение трудовых обязанностей, грубые нарушения и прочее.

В противовес им, 19% представителей кадровых служб отметили, что готовы рассматривать таких соискателей в рамках общего конкурса. Еще 15% иногда берут уволенных по статье: «Бывает, это связано не с деловыми качествами работника, а с амбициями его руководителя»; «На должность ниже прежней и/или с меньшей ответственностью».

Чаще всего лояльность специалистам, уволенным с прошлого места по статье 81 с «плохой» формулировкой, демонстрировали транспортно-логистические предприятия, строительные и промышленные компании.

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