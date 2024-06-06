Пятая часть новосибирских компаний готова принять на работу сотрудников, уволенных «по статье»

Павел Ганьшин
 
Пятая часть новосибирских компаний готова принять на работу сотрудников, уволенных
Изображение от freepik

Соискателей, уволенных по статье 81 Трудового кодекса с «плохой» формулировкой, готов рассматривать каждый третий новосибирский работодатель, но безусловно предоставить им шанс согласны лишь около 20% организаций: таковы результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob, проведенного среди менеджеров по персоналу компаний из Новосибирска.

По данным опроса, 47% работодателей из Новосибирска никогда не принимают на работу соискателей, уволенных с предыдущей работы по инициативе работодателя по статье 81 ТК РФ с такими основаниями как несоответствие занимаемой должности, неоднократное неисполнение трудовых обязанностей, грубые нарушения и прочее.

В противовес им, 19% представителей кадровых служб отметили, что готовы рассматривать таких соискателей в рамках общего конкурса. Еще 15% иногда берут уволенных по статье: «Бывает, это связано не с деловыми качествами работника, а с амбициями его руководителя»; «На должность ниже прежней и/или с меньшей ответственностью».

Чаще всего лояльность специалистам, уволенным с прошлого места по статье 81 с «плохой» формулировкой, демонстрировали транспортно-логистические предприятия, строительные и промышленные компании.

Ранее мы рассказывали, каким специалистам новосибирский бизнес готов платить более 200 тысяч рублей в месяц.

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