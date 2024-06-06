Глава Республики Тыва Владислав Ховалыг и президент компании Cosmos Hotel Group (входит в АФК «Система») Александр Биба в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о строительстве гостиничного комплекса в Кызыле уровня 3 звезды. Об этом председатель республиканского правительства сообщил в своем телеграм-канале.

«Этот комплекс привязан к новому буддийскому монастырю «Тубтен Шедруб Линг», самому крупному в России, который построен под руководством Фонда Кужугета Шойгу. Монастырь привлекает большое внимание как ценителей буддийской архитектуры, так и паломников со всего мира. «Тубтен Шедруб Линг» стал сильной точкой притяжения туристов», — пояснил Владислав Ховалыг.

По его словам, чтобы раскрыть туристический потенциал Тувы, необходимо наращивать качественную инфраструктуру гостеприимства. В том числе нужны и современные гостиничные комплексы.

Напомним, что церемония открытия крупнейшего в России буддийского монастыря «Тубтен Шедруб Линг» состоялась в Кызыле в апреле 2023 года. Архитектурно монастырь похож на дворец Далай-ламы в Тибете. Высота здания составила больше 56 метров — это размер двенадцатиэтажного дома, высота статуи Будды — около 300 метров. Алтарная часть молельного зала, состоящая из шести статуй буддийских божеств, композиции 1000 Будд, украшена тханками, изготовленными мастерской Даши Намдакова. Изначально открытие планировалось на 21 февраля (к тувинскому Новому году Шагаа), но из-за организационных моментов его пришлось перенести на 28 апреля.

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