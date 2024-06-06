Девелоперская компания Брусника выходит на рынок Санкт-Петербурга и Ленобласти

Девелоперская компания Брусника, которая строит жилье в крупных городах Урала и Сибири, в Москве и Московской области, выходит в новый для себя регион. Она заключила соглашение с компанией «Газпромбанк-Инвест» о реализации проектов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Документ в рамках ПМЭФ-2024 подписали генеральный директор компании Брусника Алексей Круковский и первый вице-президент Газпромбанка, член совета директоров «Газпромбанк-Инвест» Владимир Ксендзовский.

Сотрудничество подразумевает формирование портфеля инвестиционно-девелоперских проектов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в том числе по механизму комплексного развития территории. Стороны будут ориентироваться на использование инновационных технологий в строительстве, обеспечение экологической безопасности и развитие ESG-подхода.

«Географическая диверсификация — один из элементов устойчивости нашего бизнеса, — говорит Алексей Круковский. — Объем текущего строительства Брусники превышает 1,2 млн кв. метров недвижимости. И мы намерены наращивать его, в том числе развивая практики комплексного развития территории. Возможность опереться на опыт «Газпромбанк-Инвеста» в вопросах формирования земельного банка снизит издержки и повысит скорость выхода на новый рынок».

В свою очередь Владимир Ксендзовский сказал, что ключевым фактором, способствующим заключению соглашения, стали «комплементарность компетенций и общность коммерческих интересов компаний».

Напомним, что Брусника основана в 2004 году. Штаб-квартира находится в Екатеринбурге. По состоянию на начало 2024 года Брусника занимает десятое место по объему текущего строительства среди застройщиков РФ. Компания строит жилье в крупных городах Урала и Сибири, в Москве и Московской области.

Подробной информации о проектах в Санкт-Петербурге, локациях, масштабах новой застройки пока нет. Однако, опираясь на то, что Брусника строила в Новосибирской области, в частности микрорайон «Европейский берег» и жилой район «Пшеница» в Краснообске, можно предположить, что в Санкт-Петербурге и Ленобласти речь будет идти о не менее масштабных проектах.