Новосибирский государственный технический университет (НГТУ) вошел в топ-10 российских вузов, чьи выпускники могут рассчитывать на высокие зарплаты в сфере информационных технологий. По сравнению с прошлым годом университет поднялся в этом рейтинге на одну позицию.

5 июня SuperJob представил рейтинг вузов России — 2024 по уровню зарплат занятых в IT-отрасли молодых специалистов, получивших диплом в 2018–2023 годах. НГТУ–НЭТИ занял в этом году 10-ю строчку рейтинга (в 2023 году — 11-ю). В среднем выпускники вуза в IT получают 180 000 рублей, рост с прошлого года составил 15 000 рублей.

Помимо НГТУ, в рейтинг этого года вошли еще два вуза из того же города: Новосибирский государственный университет (НГУ), опустившийся с прошлого года на одну строчку и занявший 8-е место, и Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ), разместившийся на 15-й позиции рейтинга.

В целом в рейтинг вошли вузы, выпускники которых стали лауреатами Нобелевской премии, а студенты являются победителями крупнейших международных студенческих олимпиад. В исследовании принимают участие государственные вузы: классические и профильные технические университеты.

Для рейтинга отбираются резюме, размещенные не позднее чем за 365 календарных дней до даты выхода исследования. Рассматриваются резюме на соискание позиций в сферах разработки, информационной безопасности, тестирования ПО, DevOps, аналитики, исследования данных, Machine Learning и Data-инженерии.

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