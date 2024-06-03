Глава исполкома МАСС Геннадий Гусельников рассказал о полной готовности стенда «Большой Сибири» к участию в ПМЭФ-2024

Регионы Сибирского федерального округа (СФО) представят свой экономический и инвестиционный потенциал на XXVII Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в рамках единой коллективной экспозиции «Большая Сибирь». Председатель исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» (МАСС) Геннадий Гусельников рассказал «Континенту Сибирь» о степени готовности консолидированной сибирской экспозиции к старту самого масштабного форума страны.

Очередной ПМЭФ пройдет в Санкт-Петербургском конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» с 5 по 8 июня 2024 года, однако, как рассказал председатель исполкома МАСС, сибирская экспозиция полностью готова к работе уже сегодня. «Леса сняли несколько часов назад. Все пылинки сдули, стенд готов к завтрашней материальной приёмке системы охраны», — сообщил «Континенту Сибирь» Геннадий Гусельников.

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Площадь экспозиции «Большой Сибири» в этом году составляет рекордные 213 квадратных метров. Здесь состоятся деловые встречи и переговоры, подписания соглашений, совещания. В новой максимально функциональной конфигурации стенд представляет из себя стилизованную площадку в два этажа, на которой, помимо переговорных комнат и зоны для подписания соглашений, расположится телевизионная студия для организации прямых включений.

Церемония официального открытия коллективной экспозиции «Большая Сибирь» состоится в четверг 6 июня в 10:30 по московскому времени. В ней примут участие полномочный представитель президента РФ в СФО Анатолий Серышев, заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Патрушев, министр энергетики РФ, председатель Совета МАСС Сергей Цивилев, высшие должностные лица субъектов РФ в СФО, руководство МАСС. Юные артисты из Новосибирска представят гостям церемонии театрализованную программу, посвященную Году семьи.

«Континент Сибирь» будет следить за работой сибирских регионов на ПМЭФ.