В Красноярске появится новое предприятие по производству бытовой и автомобильной химии

Павел Ганьшин
 
В Красноярске появится новое предприятие по производству бытовой и автомобильной химии
Изображение от freepik

Новое производство бытовой и автомобильной химии должно появиться в Красноярске до 2029 года, сообщает пресс-служба Корпорации развития Енисейской Сибири. Инвестиции в проект составят около двухсот миллионов рублей.

Сообщается, что реализовывать проект будет ООО «Яр Лайн». Кроме упомянутых видов продукции на новом заводе планируется производить химию для обработки пищевых производств и органоминеральные удобрения.

По данным пресс-службы, реализация проекта позволит ООО «Яр Лайн» полностью закрыть потребности региона в средствах для промышленного клининга, санитарной обработки и дезинфекции компаний, занимающихся производством и переработкой мясной, рыбной, овощной, молочной продукции, а также производством соков и напитков. Также запуск завода будет способствовать развитию и росту компании, кратному увеличению объема производства, повышению конкурентоспособности продукции на рынке, созданию порядка 200 новых рабочих мест.

По данным Rusprofile, ООО «Яр Лайн», зарегистрированное в Красноярске в 2015 году, занимается производством прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки; помимо этого, организация зарегистрировала еще 37 видов деятельности. Учредителями компании в равных долях являются Дмитрий Шинкоренко и Алексей Коляков; последний также занимает пост директора. За прошлый год компания показала 115 миллионов рублей выручки и смогла заработать 2,1 млн. рублей.

Ранее мы сообщали, что ФАС предписала регулятору Омской области исключить 913 млн рублей из тарифов на электроэнергию.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через нашу группу в социальной сети «ВКонтакте».
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  