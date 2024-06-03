Новое производство бытовой и автомобильной химии должно появиться в Красноярске до 2029 года, сообщает пресс-служба Корпорации развития Енисейской Сибири. Инвестиции в проект составят около двухсот миллионов рублей.

Сообщается, что реализовывать проект будет ООО «Яр Лайн». Кроме упомянутых видов продукции на новом заводе планируется производить химию для обработки пищевых производств и органоминеральные удобрения.

По данным пресс-службы, реализация проекта позволит ООО «Яр Лайн» полностью закрыть потребности региона в средствах для промышленного клининга, санитарной обработки и дезинфекции компаний, занимающихся производством и переработкой мясной, рыбной, овощной, молочной продукции, а также производством соков и напитков. Также запуск завода будет способствовать развитию и росту компании, кратному увеличению объема производства, повышению конкурентоспособности продукции на рынке, созданию порядка 200 новых рабочих мест.

По данным Rusprofile, ООО «Яр Лайн», зарегистрированное в Красноярске в 2015 году, занимается производством прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки; помимо этого, организация зарегистрировала еще 37 видов деятельности. Учредителями компании в равных долях являются Дмитрий Шинкоренко и Алексей Коляков; последний также занимает пост директора. За прошлый год компания показала 115 миллионов рублей выручки и смогла заработать 2,1 млн. рублей.

Ранее мы сообщали, что ФАС предписала регулятору Омской области исключить 913 млн рублей из тарифов на электроэнергию.