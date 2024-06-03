Экс-директор АО «Кудряшовское» Владимир Гавриленко, с октября 2022 года находившийся под следствием по делу об экологическом ущербе на миллиарды рублей, освобожден от уголовного преследования. По данным объединенной судебной пресс-службы Новосибирской области, у инкриминируемых ему преступлений истек срок давности.

В понедельник, 3 июня, суд удовлетворил ходатайство адвокатов бывшего руководителя Кудряшовского свинокомплекса Владимира Гавриленко о прекращении уголовного дела в отношении их подзащитного. Вменявшиеся ему преступления по ч. 1 ст. 250 и ч. 1 ст. 254 УК РФ относятся к деяниям небольшой тяжести, поэтому по истечении двух лет с момента преступления фигурант может быть освобожден от уголовной ответственности.

Судебная пресс-служба напоминает, что согласно обвинительному заключению, в результате действий Гавриленко причинен вред земельным участкам продуктами хозяйственной деятельности АО «Кудряшовское» — навозом на сумму 1 780 306 772,04 рублей, лесным насаждениям на общую сумму 3155209 рублей, поверхностным водам реки Амба на сумму 1 134 876 374, а также в связи с гибелью водных биоресурсов на сумму 119 079 118,40 рублей.

Напомним, что уголовное дело в отношении экс-директора АО «Кудряшовское» о загрязнении вод, порче земли и уничтожении или повреждении лесных насаждений было возбуждено осенью 2022 года. В конце апреля 2023-го оно было направлено на рассмотрение в Колыванский районный суд, который начал рассматривать дело в октябре того же года. В апреле 2024 года суд арестовал имущество АО «Кудряшовское» на сумму свыше 3 млрд рублей.

Владимир Гавриленко был задержан сотрудниками ФСБ в октябре 2022 года. По версии следствия, в конце апреля 2022 года он под видом удобрения почв незаконно дал указание внести необеззараженные отходы животноводства на земельные участки в Колыванском районе. В результате земли и поверхностные воды реки Амбы были загрязнены продуктами хозяйственной деятельности, лесные насаждения и водные биоресурсы были уничтожены.

Ранее мы сообщали, что руководитель Корпорации развития Новосибирской области попал под уголовное дело.