3 июня Арбитражный суд Новосибирской области вынес решение в пользу мэрии Новосибирска в деле против оператора наружной рекламы, установившего на территории города незаконные видеоэкраны. На сегодня в Новосибирске выявлены 100 незаконно установленных рекламных видеоэкранов, теперь должны демонтировать.

Как сообщает пресс-центр новосибирской мэрии, городские власти обратились в Арбитражный суд, поскольку размещение видеоэкранов нарушало условия договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, а оператор в добровольном порядке отказался устранить нарушения. Решением суда требования мэрии были удовлетворены: незаконные рекламные конструкции должны быть демонтированы. Положительное решение – результат долгой совместной работы специалистов управления художественного облика города и департамента правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска.

В мэрии рассказывают, что решение суда было вынесено только по части незаконных видеоэкранов, которых в городе насчитали 100 штук. По поводу конструкций, на которых установлены экраны, сейчас также идут судебные разбирательства.

«Вынесенное в пользу мэрии решение суда показывает, что ни одному рекламному оператору нельзя нарушать условия договора: самовольно устанавливать рекламные конструкции, делая это умышленно, не реагируя на предписания муниципалитета об устранении нарушений. При этом нарушается облик города и доставляются неудобства горожанам. Требования законодательства едины для всех участников рынка наружной рекламы и в целях увеличения коммерческой прибыли недопустимо нарушать установленные в городе правила», — сообщает пресс-центр городской администрации.

Новосибирские власти напомнили, что размещение рекламных конструкций, в том числе видеоэкранов, на законных основаниях – через проведение открытого аукциона – позволит не только установить их на предусмотренных для этого местах с соблюдением всех нормативов, но и существенно увеличить поступление доходов в бюджет города за счет увеличения начальной цены договора по результатам аукционов.