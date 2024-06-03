До конца голосования за проект благоустройства Инюшенского бора осталась неделя

Ольга Степанова
 
До конца голосования за проект благоустройства Инюшенского бора осталась неделя
Фото предоставлено пресс-центром мэрии города Новосибирска

Новосибирцы решают каким будет проект благоустройства Инюшенского бора, территория которого вошла в нацпроект «Формирование комфортной городской среды» по итогам голосования в 2018 году. В онлайн-голосовании представлены три варианта. 

Более тысячи новосибирцев уже высказали своё мнение. На данный момент большинство голосов отдано за третий вариант благоустройства – с обновлением только зелёных насаждений:

  • вариант 3: проект по обновлению только зелёных насаждений – 673
  • вариант 1: проект с разнообразными элементами благоустройства – 450
  • вариант 2: проект с минимальным набором мероприятий по благоустройству – 99

Напомним, что зелёная зона находится в Октябрьском районе между улицей Выборной и рекой Камышенкой. В 2023 году был разработан дизайн-проект благоустройства Инюшенского бора, однако, он не прошел общественные обсуждения, поэтому сейчас организовано онлайн-голосование, которое проходит с 27 мая по 10 июня по ссылке.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что парк «Березовая роща» благоустроят с учетом мнения новосибирцев.

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