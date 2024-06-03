Одна из динамично развивающихся магистралей Новосибирска – улица Кирова. Именно она стала местом архитектурных экспериментов – на ней появились неповторимые жилые комплексы «Флотилия», CHICAGO и другие. Здесь же планируют возвести первый в городе небоскреб. Можно было бы говорить о том, что в Новосибирске появится второй, современный центр, у которого будет яркое узнаваемое лицо, о чем мечтают жители города, если бы не одно НО. Одновременно с неординарными зданиями на улице появились посредственные, многоэтажные коробки. «Континент Сибирь» предложил экспертам и потребителям высказаться об объектах, выросших по обе стороны Кирова от Октябрьской магистрали до пересечения с улицей Сакко и Ванцетти.