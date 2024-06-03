По итогам мая 2024 года наиболее популярными среди аудитории портала стали следующие материалы.

Фото Марины Цурмаст

1Участок под строительство завода выделят в Новосибирской области

До конца 2024 года власти Новосибирской области выделят участок под строительство завода грузового транспорта. Первую модель, пятитонный грузовик, планируется выпустить в 2027 году.

В этом здании на первом этаже работал ресторан-кондитерская «Эклер». Фото Михаила Перикова

2В центре Новосибирска закрылся популярный ресторан-кондитерская

Кафе «Эклер», работавшее на первом этаже ресторанного особняка на улице Ядринцевской, закрыто с 9 мая. Сообщение об этом вчера появилось на странице заведения в социальной сети «ВКонтакте». Вместо прекратившего работу заведения на этом месте будет новый ресторан.

Вид на «Римский квартал» и «Флотилию» с противоположной стороны ул. Кирова. Фото Михаила Перикова

3Какой могла быть и какой стала улица Кирова в Новосибирске

Одна из динамично развивающихся магистралей Новосибирска – улица Кирова. Именно она стала местом архитектурных экспериментов – на ней появились неповторимые жилые комплексы «Флотилия», CHICAGO и другие. Здесь же планируют возвести первый в городе небоскреб. Можно было бы говорить о том, что в Новосибирске появится второй, современный центр, у которого будет яркое узнаваемое лицо, о чем мечтают жители города, если бы не одно НО. Одновременно с неординарными зданиями на улице появились посредственные, многоэтажные коробки. «Континент Сибирь» предложил экспертам и потребителям высказаться об объектах, выросших по обе стороны Кирова от Октябрьской магистрали до пересечения с улицей Сакко и Ванцетти.

Дмитрий Овчинников подписал однолетний контракт с ХК «Сибирь». Фото: официальный аккаунт ХК «Сибирь» в социальной сети «ВКонтакте»

4Сколько будут получать хоккеисты новосибирской «Сибири» в сезоне 2024/2025?

Издание «Спорт-экспресс» обновило список зарплат игроков ХК «Сибирь» (Новосибирск) на сезон 2024/2025 с учетом изменений в составе. Самыми высокооплачиваемыми игроками новосибирского хоккейного клуба остаются три канадских легионера. Максимальная зарплата в «Сибири» составит 70 млн рублей в год, минимальная — 1 млн рублей.

Изображение предоставлено Александром Бойко

5Компания Александра Бойко получила разрешение на строительство нового жилого квартала в Новосибирске

Компания «Трансервис» Александра Бойко получила разрешение на строительство нового жилищного комплекса «Невский». Объект на улице Краузе вблизи Красного проспекта займет более 250 тысяч квадратных метров, из них 152 тысячи квадратных метров жилой площади. 

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