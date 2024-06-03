По итогам мая 2024 года наиболее популярными среди аудитории портала стали следующие материалы.
До конца 2024 года власти Новосибирской области выделят участок под строительство завода грузового транспорта. Первую модель, пятитонный грузовик, планируется выпустить в 2027 году.
Кафе «Эклер», работавшее на первом этаже ресторанного особняка на улице Ядринцевской, закрыто с 9 мая. Сообщение об этом вчера появилось на странице заведения в социальной сети «ВКонтакте». Вместо прекратившего работу заведения на этом месте будет новый ресторан.
Одна из динамично развивающихся магистралей Новосибирска – улица Кирова. Именно она стала местом архитектурных экспериментов – на ней появились неповторимые жилые комплексы «Флотилия», CHICAGO и другие. Здесь же планируют возвести первый в городе небоскреб. Можно было бы говорить о том, что в Новосибирске появится второй, современный центр, у которого будет яркое узнаваемое лицо, о чем мечтают жители города, если бы не одно НО. Одновременно с неординарными зданиями на улице появились посредственные, многоэтажные коробки. «Континент Сибирь» предложил экспертам и потребителям высказаться об объектах, выросших по обе стороны Кирова от Октябрьской магистрали до пересечения с улицей Сакко и Ванцетти.
Издание «Спорт-экспресс» обновило список зарплат игроков ХК «Сибирь» (Новосибирск) на сезон 2024/2025 с учетом изменений в составе. Самыми высокооплачиваемыми игроками новосибирского хоккейного клуба остаются три канадских легионера. Максимальная зарплата в «Сибири» составит 70 млн рублей в год, минимальная — 1 млн рублей.
5Компания Александра Бойко получила разрешение на строительство нового жилого квартала в Новосибирске
Компания «Трансервис» Александра Бойко получила разрешение на строительство нового жилищного комплекса «Невский». Объект на улице Краузе вблизи Красного проспекта займет более 250 тысяч квадратных метров, из них 152 тысячи квадратных метров жилой площади.