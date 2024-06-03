«Классический текст плюс абхазский темперамент» — так в Новосибирске анонсируются гастроли Русского театра драмы имени Фазиля Искандера из Сухума. Труппа впервые выступит с двумя спектаклями на сцене молодежного театра «Глобус» 5 и 6 июня.

В Новосибирск на гастроли приезжает Русский государственный театр драмы им. Ф.А. Искандера (РУСДРАМ) из города Сухум Республики Абхазия. 5 июня труппа выступит со спектаклем «Евгений Онегин» (12+) в постановке режиссера Сергея Ефремова.

Как сообщается на сайте театра «Глобус», спектакль по легендарному роману А.С. Пушкина стал «новым произведением, в котором энергия и темперамент абхазских актеров в сочетании с классическим текстом и традициями русского театра дают особый художественный результат». Также в программу гастролей театра 6 июня войдет самый известный спектакль РУСДРАМа «Софичка» (12+). Он поставлен по произведению Фазиля Искандера, уроженца Абхазии, чьим именем назван театр.

Из описания к спектаклям на сайте молодежного театра «Глобус» следует, что спектакль «Евгений Онегин» был создан на грант АНО «Русские сезоны», и оба спектакля входят во Всероссийский гастрольно-концертный план Министерства культуры РФ». Билеты на спектакли стоят от 700 до 1000 рублей и пока еще есть в наличии.

Также в пресс-службе «Глобуса» «Континенту Сибирь» уточнили, что труппа РУСДРАМа не планирует задерживаться в Новосибирске из-за плотного графика гастролей — артисты поедут с представлениями по театральным фестивалям в других городах России. Ответные гастроли новосибирской труппы в Абхазию пока не планируются.

Напомним, ранее стала известна программа празднования Дня города Новосибирска.