По итогам мая 2024 сварщики вошли в топ-15 самых дефицитных специалистов в России: на одну вакансию для них приходится, в среднем, лишь 2,2 резюме (нижней границей нормы для рынка труда считается 4 резюме на вакансию). В Новосибирской области ситуация аналогична общероссийской, выяснили эксперты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

За минувшие пять месяцев года российские работодатели открыли 39,6 тыс. вакансий для сварщиков, и это на 22% больше, чем годом ранее. Больше всего в данных специалистах нуждаются работодатели из отраслей «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» (21% от всех актуальных вакансий для сварщиков в 2024), «Металлургия, металлообработка» (17%), а также «Тяжелое машиностроение» и «Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие» (по 10%).

Кроме того, сварщики – одна из самых востребованных специальностей на «вахте», наряду с водителями, машинистами и разнорабочими. 41% от всех предложений о работе для сварщиков предполагает вахтовую занятость, а чаще всего ее предлагают компании из сферы строительства и тяжелого машиностроения.

В региональном разрезе больше всего вакансий сварщиков открыли компании из Свердловской области (4,8% от всех вакансий для сварщиков в РФ в 2024), Санкт-Петербурга и Московской области (по 4,6%). Новосибирская область на 14-м месте среди регионов России по уровню спроса на данных работников (2,4%), и количество вакансий для них за год выросло на +26%.

При этом, наиболее высокие зарплаты сварщикам сейчас предлагают работодатели из Ямало-Ненецкого АО (180 тыс. рублей в среднем), Республики Саха /Якутия (159,7 тыс. рублей), Курганской области (149,6 тыс. рублей), Ханты-Мансийского АО – Югры (149,5 тыс. рублей) и Республики Башкортостан (145,4 тыс. рублей). В Новосибирской области сварщики могут рассчитывать на зарплату 101,7 тыс. рублей, в среднем.

На предлагаемые заработные платы для данных специалистов также влияет высокая доля вахтовых вакансий. По данным аналитического сервиса hh.ru «Люди в цифрах» рыночный диапазон зарплат, указанный в вакансиях для сварщиков (без учета вахты) находится в диапазоне 68 966 — 114 943 рублей, в вахтовых вакансиях зарплатные предложения на порядок выше: 147 126 — 218 391 рублей.

Ранее мы сообщали, какие профессии новосибирцы назвали самыми скучными, а какие — наиболее интересными.