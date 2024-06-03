Суд не выпустил из СИЗО и.о. начальника новосибирского дептранса

Новосибирский областной суд оставил без изменения меру пресечения в отношении и.о. начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска Олеси Богомазовой, апелляционная жалоба стороны защиты не удовлетворена. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Напомним, что 15 мая текущего года Железнодорожный районный суд Новосибирска избрал Олесе Богомазовой меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 28 суток. Ей инкриминируют п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Олеся Богомазова, занимавшая должность заместителя начальника транспортного департамента новосибирской мэрии, приказом от 18 декабря 2023 года была назначена исполняющим обязанности руководителя этого департамента после увольнения Константина Васильева. Сам же Васильев также заключен под стражу по подозрению в превышении должностных полномочий. В настоящий момент исполняющим обязанности начальника департамента назначен Владимир Кондауров.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что на главу департамента потребительского рынка мэрии Новосибирска Виталия Витухина завели уголовное дело.