Что важно знать о нововведениях в системе налогообложения?

28 мая 2024 года Минфин России внес в правительство законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ. Предлагаемые поправки достаточно обширны и направлены на проведение масштабной налоговой реформы. О том, на что нужно обратить самое пристальное внимание – в моей авторской колонке.

Изменения касаются почти всех налогов, но самые кардинальные затронут плательщиков УСН (упрощенной системы налогообложения). Они должны вступить в силу уже с 1 января 2025 года.

Увеличивается (до 337,5 млн руб. за 9 месяцев предшествующего года) лимит дохода для тех компаний, которые планируют перейти на УСН. В действующей редакции эта величина составляет 112,5 млн руб. (с учетом коэффициента-дефлятора на 2024 год – 149,5 млн руб.).

Отменяются повышенные ставки по УСН в размере 8% для плательщиков УСН «доходы» и 20% для плательщиков УСН «доходы – расходы», соответственно, остаются только базовые ставки – 6 и 15%.

Повышается лимит по доходам по УСН до 450 млн руб. с последующей ежегодной индексацией на коэффициент – дефлятор.

Лимит численности для применения УСН составит 130 человек.

Лимит по остаточной стоимости основных средств увеличен до 200 млн руб. с ежегодным повышением на коэффициент-дефлятор.

Но на этом хорошие новости для плательщиков УСН заканчиваются. Планируется, что с 2025 года часть плательщиков УСН обязана будет платить НДС. Условия начисления и оплаты НДС будут зависеть от масштабов бизнеса.

Плательщик УСН может быть освобожден от оплаты НДС в следующих случаях:

налогоплательщик начал применять УСН в 2025 и реализует право на освобождение НДС в этом году;

налогоплательщик применял УСН до 2025 г. и его доход в 2024 г. не превысил 60 млн руб.

В указанных случаях плательщик УСН будет освобожден от оплаты НДС в 2025 г. до тех пор, пока его доход за 2025 г. не превысит 60 млн руб. Обязанность по исчислению НДС возникает с 1-го числа месяца, в котором доходы налогоплательщика превысили 60 млн руб.

С того момента как плательщик УСН становится плательщиком НДС, возможны следующие варианты:

Оплата НДС по общим ставкам (10, 20%) – в таком случае налогоплательщик сможет уменьшить исчисленный НДС на налоговые вычеты.

Оплата НДС по пониженным ставкам без возможности применить налоговые вычеты:

по ставке 5% — если доход превысил 60 млн руб., но не превысил 250 млн руб.

по ставке 7% — если доход превысил 250 млн руб., но не превысил 450 млн руб.

Таким образом, в действующей редакции законопроекта предусмотрено, что НДС по ставке 5% с 2025 года будут платить все те компании на УСН, которые в 2024 году получили доход свыше 60 млн руб.

Вместе с тем, исходя из статистики, озвученной государственными органами, такие изменения коснутся только 3,2 % плательщиков УСН, т. к. 96,8% плательщиков УСН получают доход, не превышающий 60 млн руб.

Несмотря на то, что существенная часть изменений направлена на борьбу с дроблением бизнеса, в законопроекте также достаточно большое внимание уделено вопросам амнистии по делам, связанным с дроблением.

Стоит отметить, что в проекте впервые на законодательном уровне сформулировано понятие «дробление бизнеса».

Под дроблением бизнеса понимается разделение единой предпринимательской деятельности между несколькими формально самостоятельными лицами (организациями, индивидуальными предпринимателями), в отношении которых осуществляется контроль одними и теми же лицами, направленное исключительно или преимущественно на занижение сумм налогов путем применения такими лицами специальных налоговых режимов.

На текущий момент определение содержит много оценочных категорий и может вызвать большие вопросы при его применении. Например, будет ли являться дроблением бизнеса создание нескольких компаний для целей применения налоговых льгот (IT-льгота, пониженные страховые взносы и т. п.), а не для целей применения специальных налоговых режимов. Открытым остается также вопрос, что понимать под единой предпринимательской деятельностью. На данный момент законопроект не содержит ответов на эти вопросы.

Понятие дробления бизнеса вводится в первую очередь для того, чтобы определить круг лиц, которые должны попасть под амнистию.

Суть налоговой амнистии по делам о дроблении бизнеса заключается в том, что обязанность по уплате налогов, пеней, штрафов, возникшая за 2022 – 2024 гг. в результате дробления бизнеса, может быть прекращена при добровольном отказе такими лицами от дробления бизнеса в 2025 и 2026 гг., при соблюдении условий, предусмотренных законопроектом.

Стоит отметить, что прекращение обязанности не распространяется на решения по итогам налоговых проверок, вступившие в силу до 01.01.2025г.

Со дня вступления в силу федерального закона приостанавливается вступление в силу решений, вынесенных по проверкам за 2022 – 2024 гг. в части правонарушений по дроблению бизнеса. Такое приостановление не лишает налогоплательщика права на обжалование решения и не прерывает течение сроков на его обжалование.

Если налоговым органом в ходе проверки за 2022 – 2024 гг. установлены факты дробления, то:

если затем проведена выездная проверка за 2025, 2026 г. и по ее итогам не установлены факты дробления, обязанность по уплате доначислений за 2022 – 2024 гг. прекращается с момента вступления в силу решений по выездным проверкам за 2025, 2026 г.;

если по итогам выездной проверки за 2025, 2026 г. установлены факты дробления, решение по итогам проверки за 2022 – 2024 гг. вступает в силу одновременно с вступлением в силу решения за 2025, 2026 г.;

если за 2025, 2026 г. установлен факт частичного отказа от дробления, обязанность по уплате доначислений за 2022 – 2024 гг. прекращается в соответствующей части;

если выездная проверка за 2025 и 2026 гг. не назначена, обязанность по уплате доначислений за 2022 – 2024 гг. прекращается с 01.01.2030.

В случае если налогоплательщик отказался от дробления за 2025 и (или) 2026 г. только после вынесения решения о проведении выездной проверки за 2025 и (или) 2026 год, обязанность по уплате налогов, пени, штрафов за налоговые периоды 2022 – 2023 годов, по делам о дроблении бизнеса может быть прекращена при условии добровольного отказа от дробления бизнеса (подачи уточненных деклараций) за 2024 год до даты вступления в силу решения по итогам проверки за 2025, 2026 г. При этом при камеральной проверке таких уточненных деклараций налоговые органы вправе истребовать информацию и документы, подтверждающие добровольный отказ от дробления бизнеса.

Если в отношении налогоплательщика действовало приостановление вступления в силу решения по результатам налоговой проверки, а он начал процедуру реорганизации, ликвидации, банкротства или прекратил статус ИП, то такое приостановление прекращается, решение налогового органа, вступает в силу. При этом обязанность по уплате налогов, пеней и штрафов, установленная по результатам налоговых проверок за налоговые периоды 2022 – 2024 годов в связи с дроблением бизнеса, прекращается.

Однако в случае, если после ликвидации, реорганизации, прекращения статуса ИП установлено, что осуществление деятельности налогоплательщика с использованием дробления бизнеса продолжается в 2025 и 2026 годах иной группой лиц, на этих лиц возлагается обязанность по уплате доначислений за 2022 – 2024 гг. в связи с дроблением бизнеса.

Изменения коснутся и порядка передачи дел в следственные органы. Со дня вступления в силу федерального закона, направление налоговыми органами материалов проверок по делам о дроблении бизнеса в следственные органы производится только после вступления в силу соответствующих решений по результатам налоговых проверок. Если сумма выявленной недоимки, не связанной с эпизодами дробления бизнеса, недостаточна для вменения состава налогового преступления, материалы в следственные органы не направляются до тех пор, пока решение не вступит в силу.

Таким образом, с 2025 года плательщиков УСН ждут серьезные изменения в части налогообложения. Несмотря на то, что законопроект пока не принят, мы высоко оцениваем вероятность принятия этого законопроекта в редакции, тождественной или близкой к первоначальной.

При этом налогообложение плательщиков УСН в 2025 году зависит в том числе от доходов за 2024 год, в связи с чем нужно уже в текущем году оценить показатели своей деятельности и структуру бизнеса, чтобы быть готовыми к налоговым нововведениям 2025 года.