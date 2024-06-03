Прокуратура организовала проверку масштабного пожара в Кировском районе Новосибирска, о котором «Континент Сибирь» сообщал ранее. Представители надзорного ведомства выехали на место события.

По данным пресс-службы прокуратуры Новосибирской области, исполняющий обязанности прокурора Кировского района Константин Сергеев выехал на место пожара. Установлено, что в результате пожара пострадавших нет, возгорание в настоящее время частично локализовано. По предварительным данным, причиной пожара стало возгорание кровли склада.

Прокуратура обещает дать оценку соблюдению собственниками помещения и сотрудниками организаций, расположенных в нем, правил пожарной безопасности.

Как стало известно несколькими часами ранее, на складе по адресу ул. Оловозаводская, 47, произошел масштабный пожар: по данным регионального управления МЧС огнем было охвачено около 4,5 тысяч квадратных метров. Для тушения пожара городские власти перекрыли проезд по Оловозаводской, в ликвидации возгорания было задействовано 55 человек и 16 единиц техники.

Ранее мы сообщали, что на главу департамента потребительского рынка мэрии Новосибирска Виталия Витухина завели уголовное дело.