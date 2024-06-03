Федеральная антимонопольная служба обязала регулятора Омской области исключить из тарифов на электроэнергию необоснованно включенные 913 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС.

«Служба провела плановую проверку органа регулирования и выдала шесть предписаний об устранении выявленных нарушений при установлении тарифов в сферах электроэнергетики и обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что помимо исключения необоснованных средств региональной энергетической комиссии (РЭК) необходимо дополнительно проанализировать на предмет экономической обоснованности учтенные расходы на сумму более 13,5 млрд рублей.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что в Омской области началась просушка и дезинфекция освободившихся от воды домов.