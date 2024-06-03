По данным региональной прокуратуры генеральный директор Корпорации развития Новосибирской области Александр Зырянов и еще три человека стали фигурантами уголовного дела о взяточничестве.



Прокуратура Новосибирской области сообщила, что контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного в отношении двух руководителей юрлиц, получивших взятку в особо крупном размере, и двух взяткодателей.

Следственное управление Следственного комитета (СУ СК) России по Новосибирской области по материалам регионального Управления ФСБ возбудило уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки) в отношении генерального директора АО «Корпорация развития Новосибирской области» Александра Зырянова и председателя совета директоров АО «Управляющая компания «Промышленно-логистический парк» Александра Гоманова, а также в отношении директоров ООО «Техстрой-НСК» и ООО «Стройтех» по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

По версии следствия, в период времени с января по март 2024 год руководители акционерных обществ, действуя по предварительному сговору, получили взятку от представителей коммерческих организаций в виде оказания услуг неимущественного характера на сумму более 9,5 млн рублей за заключение в приоритетном порядке и в обход конкурсных процедур договоров подряда на сумму свыше 64 млн рублей.

ООО «Техстрой-НСК», по данным Rusprofile, основано в Новосибирской области в 2019 году. Основным видом деятельности компании является строительство жилых и нежилых зданий, единственным учредителем и директором организации значится Рамиль Муслимов. За прошлый год ООО «Техстрой-НСК» заработало 3,6 миллиона рублей при выручке в 278 миллионов. ООО «Стройтех» — организация, занимающаяся арендой и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Учреждена в Новосибирской области в 2014 году, с 2021 года 100% бизнеса принадлежит Артему Муслимову, также занимающему пост директора. За 2023 год компания показала выручку в 29 миллионов рублей и прибыль в 5,7 миллиона.

Связаться с Александром Зыряновым на момент подготовки материала не удалось. В Корпорации развития Новосибирской области на текущем этапе не комментируют ситуацию.

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