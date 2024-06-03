Руководитель Корпорации развития Новосибирской области попал под уголовное дело

Павел Ганьшин
 
Руководитель Корпорации развития Новосибирской области попал под уголовное дело
Александр Зырянов. Фото Михаила Перикова из архива "Континента Сибирь"

По данным региональной прокуратуры генеральный директор Корпорации развития Новосибирской области Александр Зырянов и еще три человека стали фигурантами уголовного дела о взяточничестве.

Прокуратура Новосибирской области сообщила, что контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного в отношении двух руководителей юрлиц, получивших взятку в особо крупном размере, и двух взяткодателей.

Следственное управление Следственного комитета (СУ СК) России по Новосибирской области по материалам регионального Управления ФСБ возбудило уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки) в отношении генерального директора АО «Корпорация развития Новосибирской области» Александра Зырянова и председателя совета директоров АО «Управляющая компания «Промышленно-логистический парк» Александра Гоманова, а также в отношении директоров ООО «Техстрой-НСК» и ООО «Стройтех» по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

Александр Гоманов. Фото Михаила Перикова из архива «Континента Сибирь»

По версии следствия, в период времени с января по март 2024 год руководители акционерных обществ, действуя по предварительному сговору, получили взятку от представителей коммерческих организаций в виде оказания услуг неимущественного характера на сумму более 9,5 млн рублей за заключение в приоритетном порядке и в обход конкурсных процедур договоров подряда на сумму свыше 64 млн рублей.

ООО «Техстрой-НСК», по данным Rusprofile, основано в Новосибирской области в 2019 году. Основным видом деятельности компании является строительство жилых и нежилых зданий, единственным учредителем и директором организации значится Рамиль Муслимов. За прошлый год ООО «Техстрой-НСК» заработало 3,6 миллиона рублей при выручке в 278 миллионов.

ООО «Стройтех» — организация, занимающаяся арендой и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Учреждена в Новосибирской области в 2014 году, с 2021 года 100% бизнеса принадлежит Артему Муслимову, также занимающему пост директора. За 2023 год компания показала выручку в 29 миллионов рублей и прибыль в 5,7 миллиона.

Связаться с Александром Зыряновым на момент подготовки материала не удалось. В Корпорации развития Новосибирской области на текущем этапе не комментируют ситуацию.

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирской области на 4,7 млн рублей оштрафовали подрядчика по строительству теплосетей.

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