По «рейтингу» скучных профессий в топе охранники и бухгалтеры, а самая интересная работа у инженеров и врачей: в открытом опросе сервиса по поиску работы SuperJob о наиболее интересных профессиях приняли участие представители экономически активного населения из Новосибирска.

На первом месте в списке самых скучных — профессия охранника, ее назвали 16% новосибирцев. На втором месте — бухгалтеры с 14% голосов. Любой офисный труд считают унылым и навевающим тоску 10% опрошенных. Каждый двадцатый уверен, что чаще всех скучают на работе продавцы. 4% считают самой безрадостной профессию сторожа, 3% — вахтера, эти виды работ родственны охранной деятельности, лидеру рейтинга скучных. Еще по 3% респондентов уверены, что уныл труд архивариусов и библиотекарей.

Любая работа скучна, если она нелюбимая, считают 4%. В противовес им каждый девятый уверяет, что скучных профессий быть не может.

В рейтинге самых интересных видов деятельности первое место поделили ИТР и врачи (по 12% голосов). Причем в числе инженеров чаще назывались строительные специальности, докторов — хирургия. По 9% горожан считают самыми интересными профессии дизайнера, тревел-блогера, космонавта и ученого. По 6% — учителя и программиста. По 2% назвали увлекательными профессии водителя за возможность побывать во многих местах, менеджера по туризму, актера и юриста. Мнения о том, что интересна любая творческая профессия, придерживаются 2%, любая работа по душе — еще 4%.

Мужчины и женщины зачастую оценивают профессии по-разному. Так, представители сильного пола чаще называли скучной охранную деятельность и любой офисный труд, а женщины — профессии бухгалтера и архивариуса. Мужчины чаще уверены в увлекательности инженерных специальностей и космонавтики, женщины — медицины и научно-исследовательской работы.

Ранее мы рассказывали, что в половине новосибирских компаний отдают предпочтение внутренним кандидатам при найме руководителей.