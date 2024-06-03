На главу департамента потребительского рынка мэрии Новосибирска Виталия Витухина завели уголовное дело

Павел Ганьшин
 
На главу департамента потребительского рынка Виталия Витухина завели уголовное дело
Фото Михаила Перикова из архива "Континента Сибирь"

Начальник департамента потребительского рынка мэрии Новосибирска Виталий Витухин стал фигурантом уголовного дела. На рабочем месте у чиновника, собиравшегося покинуть муниципалитет через пару дней, прошли обыски.

Недавно заявивший о своем скором увольнении из новосибирской мэрии начальник департамента потребительского рынка Виталий Витухин попал под уголовное дело, сообщает ТАСС. По данным источника информационного агентства в правоохранительных органах, на рабочем месте чиновника прошли обыски.

Виталий Витухин пришел в Новосибирскую мэрию в 2015 году. По его собственным словам, он не планировал задерживаться в муниципальной власти надолго и хотел вернуться к предпринимательской деятельности. В конце мая он подтвердил «Континенту Сибирь», что увольняется из мэрии, в числе основных причин было названо то, что новой команде руководителей мэрии во главе с мэром Максимом Кудрявцевым, очевидно, будет удобнее работать со своими доверенными людьми в руководстве департаментами. Последним рабочим днем Виталия Витухина в мэрии Новосибирска должно было стать 5 июня.

Ранее мы сообщали, что под уголовное дело попали глава Корпорации развития Новосибирской области Александр Зырянов и председатель совета директоров АО «Управляющая компания «Промышленно-логистический парк» Александр Гоманов.

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