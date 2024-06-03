Начальник департамента потребительского рынка мэрии Новосибирска Виталий Витухин стал фигурантом уголовного дела. На рабочем месте у чиновника, собиравшегося покинуть муниципалитет через пару дней, прошли обыски.

Недавно заявивший о своем скором увольнении из новосибирской мэрии начальник департамента потребительского рынка Виталий Витухин попал под уголовное дело, сообщает ТАСС. По данным источника информационного агентства в правоохранительных органах, на рабочем месте чиновника прошли обыски.

Виталий Витухин пришел в Новосибирскую мэрию в 2015 году. По его собственным словам, он не планировал задерживаться в муниципальной власти надолго и хотел вернуться к предпринимательской деятельности. В конце мая он подтвердил «Континенту Сибирь», что увольняется из мэрии, в числе основных причин было названо то, что новой команде руководителей мэрии во главе с мэром Максимом Кудрявцевым, очевидно, будет удобнее работать со своими доверенными людьми в руководстве департаментами. Последним рабочим днем Виталия Витухина в мэрии Новосибирска должно было стать 5 июня.

Ранее мы сообщали, что под уголовное дело попали глава Корпорации развития Новосибирской области Александр Зырянов и председатель совета директоров АО «Управляющая компания «Промышленно-логистический парк» Александр Гоманов.