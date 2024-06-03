В Центральном округе Новосибирска введены очередные временные ограничения движения транспортных средств и парковки. Об этом сообщили в пресс-центре городской администрации.

«По 10 июня на 6 метров сужается парковочный карман вдоль проезжей части проспекта Димитрова у здания № 5. По 11 июня закрывается проезжая часть ул. Весенней в районе жилого дома № 8. По 13 июня на 2,5 метра сужается проезжая часть ул. Линейной в районе жилого дома № 122», — говорится в сообщении.

В муниципалитете уточняют, что ограничения связаны с проведением ООО «НТСК» ремонтных работ на теплотрассах. Водителей призывают быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что в Новосибирске закроют пешеходный мост через улицу Большевистскую.