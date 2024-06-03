ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
12:40
В центре Новосибирска введены новые ограничения движения транспорта и парковки
12:18
Доходы растут, число врачей падает: как отработал I квартал 2024 года фонд медицинского страхования Новосибирской области?
12:01
Новосибирский ресторатор откроет заведение в московском особняке
11:53
В Новосибирской области в два раза усилят независимый контроль за ремонтом дорог
11:52
В Новосибирске горит склад на площади 4,5 тысячи кв. метров
10:36
«Русал Аэро» вложит в строительство нового аэровокзала в Новокузнецке 9 млрд рублей
9:41
Новосибирский зоопарк будет открываться на час раньше
9:32
В Новосибирской области на 4,7 млн рублей оштрафовали подрядчика по строительству теплосетей
13:44
Тёплые ночи и небольшие дожди: какой будет погода в Новосибирской области после похолодания?
12:28
Сменился лидер, аутсайдеры остались прежними: как изменилось промпроизводство регионов СФО в январе-апреле 2024 года?
10:58
Ушёл из жизни депутат Госдумы Артур Чилингаров
15:35
В Новосибирске ищут подрядчика для строительства школы за 2 млрд рублей в микрорайоне «Клюквенный»
14:33
Главе Краснозерского района Новосибирской области Оксане Семеновой избрана мера пресечения
CEO и соучредитель “Агентства Маркетинговых Стратегий Макс”, бизнес - наставник предпринимателей
Руководство по найму профессионалов для бизнеса: ключевые вопросы собеседования и стратегии
Доктор медицинских наук, президент Ассоциации врачей авиационной медицины (АВАМ), сооснователь программы «Врачи на борту», создатель сервиса «Летать здорово!»
Как летать с комфортом?
Основатель сети «Калина-Малина»
В каком направлении будет развиваться ритейл и к каким сегментам стоит присмотреться?
Преподаватель Гуманитарного института Новосибирского государственного университета
Сыграли зло: «Магда» вышла из-под контроля в «Старом доме»
Основатель агентства продвижения GarderPR