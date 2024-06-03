Доходы растут, число врачей падает: как отработал I квартал 2024 года фонд медицинского страхования Новосибирской области?

Контрольно-счетная палата (КСП) Новосибирской области опубликовала отчёт по результатам оперативного анализа исполнения бюджета и контроля за организацией исполнения бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Новосибирской области за первый квартал 2024 года.

Сообщается, что в ходе проверки было установлено: «Бюджет ТФОМС за первый квартал 2024 года исполнен по доходам в объеме 15 145 479,1 тысяч рублей или 25,1% к плану (60 382 656,1 тысяч рублей), по расходам в объеме 11 726 156,8 тысяч рублей или 19,2% к плану (61 062 385,9 тысяч рублей). Профицит бюджета на 1 апреля 2024 года составил 3 419 322,3 тысяч рублей. Темп роста доходов к первому кварталу 2023 года составил 114,7%.

В отчёте отмечается, что анализ расходов бюджета ТФОМС показал низкий уровень освоения средств, поступивших из Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) на мероприятия по софинансированию расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала — расходы составили 9 206,9 тысяч рублей или 4,1% от годового плана. По состоянию на 1 апреля 2024 года зафиксировано уменьшение численности медицинских работников к численности на начало 2024 года на 12 человек врачебного персонала и на 47 человек среднего медицинского персонала.

Информация по результатам экспертно-аналитического мероприятия направлена губернатору и Законодательному Собранию Новосибирской области.

Ранее «Континент Сибирь» рассказал о том, что появился новый вид мошенничества с полисами ОМС: злоумышленники стали предлагать россиянам поменять бумажный полис обязательного медицинского страхования (ОМС) на электронный.