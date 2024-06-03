Новосибирский ресторатор откроет заведение в московском особняке

Основанное новосибирским бизнесменом Владиславом Мусиенко ресторанное объединение Friends Orchestra планирует запустить в этом году свое первое заведение в Москве. Оно будет располагаться в особняке на Спартаковской.

Напомним, что объединение Friends Orchestra включает в себя такие заведения в Новосибирске, как Friends, Ruby, Sparks, The Chops, Taqeria del Centro, Bigsby, Teahupoo, Nobody Knows, Hammersmith. Первым заведением Владислава Мусиенко был коктейль-бар Friends, который был открыт в 2011 году совместно с Вячеславом Яковлевым. Это был их первый проект в ресторанной сфере, до этого основатели Friends работали в компании «Тройка Диалог». В 2016 году Вячеслав Яковлев вышел из состава учредителей Friends.

По данным Rusprofile, Владислав Мусиенко зарегистрировал 2 юридических лица в Москве – ООО «Урбан Вайнери» (в переводе с английского — городские винодельни) и ООО «Виноград». Адресом обоих юрлиц является особняк на улице Спартаковской, располагающийся рядом с метро «Бауманская». Старинная московская усадьба известна на этом месте с конца XVIII в. и была построена в стиле классицизма. Речь идет о запуске на этой площадке заведения общепита, концепция которого пока не раскрывается.

Под городскими винодельнями понимаются небольшие частные компании, выпускающие ремесленные вина ограниченными сериями в черте города. Основатели таких проектов чаще всего бывают энтузиастами и экспериментаторами, нежели предпринимателями.

При этом, совладельцем ООО «Урбан Вайнери», по информации Rusprofile, выступает Константин Лялин (10%). Он является сооснователем многочисленных заведений общепита в Санкт-Петербурге, включая пивоварню AF BREW, пиццерию Camorra, бары «Редрам» и Laboratorio Distilita.

Запуск проекта, по данным ТГ-канала «Киоск. Рестораны Новосибирска», ожидается уже осенью текущего года.

Напомним, что в Москву ранее вышли новосибирские компании Travelers Coffee, Kuzina, New York Pizza, «Перчини», «Хочу Пури», «Шашлыкофф», «Суши Make».